Шесть новых котельных установили в Луховицах по программе губернатора

Работы проходят по программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности», реализуемой по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подробности рассказал глава Луховиц Марк Черемисов.



В этом году в округе установили 6 блочно-модульных котельных. Они появились во Фруктовой, Астапово, Орешково, Матыpе, Павловском и на улице Озерной в Луховицах. Еще 2 котельные реконструировали — в Дединово и поселке Сельхозтехника. Новые объекты обеспечат теплом и горячей водой более 6 тыс. жителей.



Продолжается капитальный ремонт котельной «Южная». Она обслуживает 132 многоквартирных дома, где проживают около 20 тыс. человек, и 39 социальных учреждений. Работы рассчитаны до конца 2027 года и позволят автоматизировать объект и регулировать подачу тепла в зависимости от погоды.



Отдельное направление — замена аварийных теплотрасс и сетей горячего водоснабжения. В 2025 году в округе обновили 3 км таких участков. В этом году работы идут в Ловцах и на улице Озерной в Луховицах.



До 2028 года планируется отремонтировать 7 центральных тепловых пунктов и реконструировать 2 водозаборных узла.



Обновление инфраструктуры должно повысить надежность теплоснабжения и улучшить качество воды для жителей округа.