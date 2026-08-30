Россиянин застрял в Египте из-за болезни, которой нет в справочниках

Российская семья с двумя детьми почти год не может выехать из Египта из-за того, что 30-летний айтишник столкнулся с загадочным нарушением терморегуляции — его организм перестал выделять пот, что в условиях тропической жары приводит к критическим нагрузкам на сердце. Об этом пишет LIFE со ссылкой на канал SHOT.

Россиянин приехал в Хургаду с женой и детьми, но отдых обернулся многомесячным пленом. У мужчины перестало работать потоотделение — в жарком климате это стало фатальным: ежедневные предобморочные состояния, пульс до 200 ударов в минуту. Недавно добавилась кишечная инфекция с обезвоживанием, которая еще сильнее подкосила здоровье.

На обследования в Каире семья потратила около $8 тысяч, однако точный диагноз египетские врачи так и не установили. Чтобы хоть как-то переносить жару, турист почти не выходит из номера и постоянно обливается водой. Работать он тоже больше не может — состояние не позволяет.

За почти год пребывания семья серьезно просрочила визы. Теперь для возвращения в Россию нужны деньги не только на билеты, но и на оплату штрафов за нарушение миграционных правил. Продолжить обследование россиянин планирует уже на родине, но без средств и документов этот план пока остается под вопросом.