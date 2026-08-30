Туристов и жителей Непала предупредили о новой угрозе после смертоносного наводнения

Утром 30 августа власти Непала разослали экстренные сообщения жителям страны с предупреждением о риске нового наводнения, сообщает Associated Press. Особую бдительность рекомендовано сохранять тем, кто проживает в районах, уже пострадавших от стихии. Катастрофическое наводнение произошло 26 августа после землетрясения и оползня, унеся жизни более 700 человек — еще почти 2,5 тысячи числятся пропавшими без вести.

Непал продолжает бороться с последствиями разрушительного наводнения и готовится к возможной новой волне. AP передает, что жителям страны пришли срочные уведомления на телефоны с рекомендацией усилить бдительность — особенно в районах, уже затопленных ранее.

Катастрофа разыгралась 26 августа после землетрясения и оползня на тибетской стороне, которые заблокировали русло реки Лхенде. Прорыв вызвал резкий подъем уровня воды в реке Бхоте-Коши. По последним данным, погибли более 700 человек, 2498 числятся пропавшими без вести, среди них — восемь граждан России. Посольство РФ в Катманду призвало родственников пропавших россиян обращаться с запросами на организацию поисков.

Международная помощь уже поступает. Администрация США пообещала выделить более $3,6 млн на ликвидацию последствий, в том числе продовольствие для 10 тыс. пострадавших домохозяйств. Также посольства США в Непале и Китае координируют усилия по оказанию помощи американским гражданам, оказавшимся в зоне бедствия.