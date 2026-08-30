Украинский город остался почти без продуктов: жители публикуют фото пустых полок

В социальных сетях Львова появились фотографии пустых полок в магазинах — жители города сообщают о проблемах с продуктовыми поставками, пишет MK.RU . Ранее аналогичные снимки фиксировались в Киеве, где некоторые сети уже ввели ограничения на продажу товаров в одни руки. Речь идет о дефиците ряда продуктов, однако точный перечень отсутствующих позиций не раскрывается.

Львов присоединился к числу украинских городов, где жители отмечают опустевшие стеллажи в супермаркетах. Фото пустых полок активно распространяются в соцсетях, вызывая обеспокоенность горожан. Ситуация напоминает киевскую — накануне телеканал «Киев-24» сообщил, что в столичных магазинах возникла нехватка отдельных продуктов, а некоторые торговые сети ограничили продажу товаров в одни руки.

Конкретный перечень продуктов, которых не хватает во Львове, пока не уточняется. Однако визуальные свидетельства говорят о системной проблеме с поставками, которая затронула как столицу, так и западные регионы страны. Официальных комментариев от сетей и властей по поводу причин дефицита пока не поступало. Жители продолжают делиться кадрами пустых полок, ожидая разъяснений и восстановления привычного ассортимента.