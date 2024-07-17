В последнюю субботу месяца в Чехове состоится фестиваль в честь Битвы при Молодях

Жителей и гостей Подмосковья приглашают на традиционный фестиваль «Гуляй Город», посвященный Победе в Битве при Молодях, который пройдет 27 июля на историческом поле в селе Молоди городского округа Чехов.

Примечательно, что в этом году гостей ждет еще более масштабное и увлекательное мероприятие, которое перенесет всех в атмосферу Руси XVI века.

Так, в программе фестиваля: театрализованная военно-историческая реконструкция Битвы при Молодях, мастер-классы по различным ремеслам, исторический лагерь реконструкторов, торговые ряды и ярмарка изделий дизайнеров и ремесленников, также будет обустроен фудкорт с разнообразными угощениями. С подробной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

Ожидается, что данный фестиваль начнется с 10 утра и продлится до 12 ночи. Со станции Молоди до поля будет предусмотрено сопровождение экскурсоводов. Напоминаем, что фестиваль «Гуляй Город» проводится в Чеховском округе с 2009 года, и в 2022 году благодаря поддержке губернатора Андрея Воробьева получил федеральный статус.