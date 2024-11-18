В Пушкинском подвели итоги игры Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»

В Городском округе Пушкинский 15 ноября прошел финал муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». За лучшие результаты поборолись семь команд девушек и юношей из общеобразовательных организаций сезона 2024-2025.

Захватывающая игра развернулась во Дворце спорта «Пушкино». Команды достойно выступили и показали, чего достигли после упорных тренировок.

Согласно итогам мероприятия, абсолютными «золотыми» победителями стали мужская и женская команды из МАОУ г. Пушкино «Гимназия №10». Девушки и юноши смогли обыграть других участников с большим успехом.

Среди других мужских команд серебро взяли участники из МБОУ г. Ивантеевка «ОЦ №1», а бронзу — МБОУ г.Красноармейск «ЦО №1». У женских команд все оказалось наоборот: молодые баскетболистки из Красноармейска стали вторыми, а из Ивантеевки — третьими.

Отметим, что такие крупные состязания позволяют игрокам в баскетбол совершенствовать спортивные навыки и учиться работать в команде. Мероприятие направлено на выявление сильных игроков, популяризируют спорт и здоровый образ жизни, который так важно поддерживать молодому поколению.