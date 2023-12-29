В РАМТе отменены все постановки по романам Акунина*

Российский академический молодежный театр отменил все спектакли по произведениям Бориса Акунина*. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что это постановки «Эраст Фандорин», «Инь и Ян. Белая версия» и «Инь и Ян. Черная версия».

Уточняется, что, по информации Минкульта России, театр сам определяет собственный репертуар, тем не менее после обращения было принято решение отменить все спектакли по Акунину*.

*внесен в перечень террористов и экстремистов