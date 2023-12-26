В Рязани появилась новая туристическая навигация почти из 150 носителей
Фото: [©Юрий Кавер/РИА Новости]
В Рязани создали новую туристическую навигацию по проекту туристского кода центра города. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию города.
Отмечается, что целью установки такой навигации является знакомство путешественников со знаковыми местами и достопримечательностями Рязани.
Уточняется, что навигация сосредоточена на главных турмаршрутах.
Добавляется, что навигацией служат карты, указатели, инфостенды около значимых объектов.