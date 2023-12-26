В России пересмотрят позицию в отношении фигуристов, сменивших спортивное гражданство

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточит позицию по переходам российских фигуристов в другие сборные. Об этом во вторник, 26 декабря, РИА Новости сообщил исполняющий обязанности президента организации Антон Сихарулидзе.

Он считает, что тех спортсменов, которые приняли решение выступать под флагами других государств и тренироваться на в России, не нужно удерживать.

«А вот по тем, в кого вкладывала и на кого надеялась в плане отдачи в виде спортивных результатов, вопросы есть. Категорически против того, чтобы фигурист сначала договорился о переходе, а потом в ускоренном порядке стал оформлять гражданство», – отметил Сихарулидзе.

Он напомнил, что решение о переходе фигуриста в другую сборную при усилиях, которые ФФККР вложил в этого человека, принимает исполнительный комитет организации. Сихарулидзе заявил, что сейчас позиция по таким переходам будет жестче.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил фигуристов из России и Белоруссии от участия в международных турнирах. Из-за этого некоторые спортсмены начали переходить в другие сборные, чтобы выступать на соревнованиях, но под флагом другой страны.

Известно, что танцевальный дуэт игр Дианы Дэвис и Глеба Смолкина сейчас выступает под флагом Грузии. Как пишут РИА Новости, вариант со сменой спортивного гражданства с российского на французское рассматривает пара Аннабель Морозова и Игорь Еременко.