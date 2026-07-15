В РПЛ не будет обязательных пауз на водопой

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев заявил РИА Новости, что в матчах РПЛ и других российских соревнований не будет вводиться обязательная пауза «на водопой» (hydration break), как это практикуется на чемпионате мира.

На мундиале в середине каждого тайма судьи отправляет футболистов на трехминутный перерыв. Во время этого вещатели показывают рекламные ролики, что послужило поводом обвинить ФИФА в жажде наживы, тогда как забота о здоровье игроков стала лишь предлогом.

«Hydration break в том виде, в каком мы его видим на чемпионате мира, в контексте длинного сезона невозможен. Поэтому в России все останется в прежнем режиме — при соответствующих погодных условиях по решению судьи матча, которое принимается и доводится до участников на предматчевом совещании», — сказал Каманцев.

Он подчеркнул, что не стоит равняться на чемпионат мира: изначально было понятно, что он будет проходить в жаркую погоду.

Ранее главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев заявил, что ему не нравятся любые изменения в футбольных правилах.