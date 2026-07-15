Сила — в консерватизме: Талалаев выступил против изменений в правилах

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев в разговоре с РИА Новости высказался против любых изменений в футбольных правилах.

Во вторник, 14 июля, Российский футбольный союз (РФС) ознакомил тренеров с новыми изменениями в правилах. Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказал недовольство тем, что изменения в правила вводятся непосредственно перед началом сезона («Спартак» уже 18 июля сыграет за Суперкубок России с «Зенитом»), поэтому футболисты не успеют их выучить. Талалаев согласился с испанцем и выразил надежду, что в первых турах РПЛ арбитры будут слишком наказывать игроков за незнание новых трактовок правил.

«По мне, наш вид спорта считается номером один только из-за того, что в нем минимум изменений — он самый консервативный на сегодняшний день. Любые изменения, которые вводятся, для меня очень спорные», — заявил Талалаев.

Специалист, в том числе, не поддержал «паузы на водопой», которые практикуются на чемпионате мира в Северной Америке.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля. «Балтика» в этот день сыграет с ЦСКА.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как проходит подготовка команды к новому сезону.