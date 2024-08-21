В седьмой раз в Подмосковье пройдет фарфоровый фестиваль «Агашка»

Уже в предстоящую субботу на территории парка «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе состоится VII областной фарфоровый фестиваль «Агашка», посвященный дулевскому фарфору. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что на фестивале пройдет карнавальное шествие Фарфоровой королевы и ее свиты по улицам города. При этом гости смогут принять участие в мастер-классах по дулевской росписи и созданию скульптур. В рамках фестиваля также будут организованы экскурсии в Музей фарфора и выставка-ярмарка лучших изделий дулевского фарфора.

Украшением праздника станут фарфоровые свадьбы — церемонии бракосочетания супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни. Помимо этого, всех гостей фестиваля ждут гастрономические впечатления — дулевский чай и уникальные булочки «агашки». Завершится мероприятие праздничным концертом.

Подчеркнем, что фестиваль «Агашка» является обладателем Гран-при на Всероссийском финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в 2017 году, а также бронзовым призером в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».

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