«В семье был траур»: Юрий Гальцев поделился воспоминанием о дне гибели Гагарина

Для миллионов советских людей гибель Юрия Гагарина стала всенародной трагедией. Но для семьи Юрия Гальцева — еще и личной. Артист признался ТАСС , что день кончины первого космонавта до сих пор стоит у него перед глазами.

Гальцева назвали в честь Гагарина — не случайно, а с надеждой. И мальчик вырос с твердым желанием стать летчиком. Не получилось. День гибели Юрия Гагарина юморист помнит в деталях, особенно — эмоции близких.

«Для нас это был траур в семье. Я четко помню, как папа и мама плакали. Тогда весь Советский Союз плакал. Страшный удар», — поделился юморист.

Артист признался, что с момента неудачного поступления начались его метания по жизни. Он думал о космосе, но нашел себя в театре. По словам Гальцева, сначала он пробовал себя в военном училище после фильма «Офицеры», затем в Высшем военно-политическом авиационном, танковом, Сельхозинституте и машиностроении — его бросало из стороны в сторону. Драма, по его словам, была нешуточная.

В театр он пришел окольным путем. Однажды с товарищами организовал агиттеатр, и первый же режиссер рубанул с плеча: поступай в театральное. Родня, кроме отца, откровенно смеялась. Но Гальцев ослушался и поступил во ЛГИТМиК. Теперь он сам смеется — и собирает залы. А мечта о небе так и осталась там, в детстве, вместе с пластинкой про Гагарина и мамиными слезами.

