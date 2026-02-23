В Сергиевом Посаде и Пушкино пройдет заключительный этап фестиваля «Хрустальный лед»

В Сергиевом Посаде и Пушкино в понедельник, 23 февраля, пройдет заключительный девятый отборочный этап фестиваля «Хрустальный лед». Он состоится под художественным руководством фигуриста и хореографа Ильи Авербуха.

Мероприятия проведут в Центральном парке Пушкино и парке «Скитские пруды», участниками станут 35 и 21 спортсмен соответственно. Они смогут побороться за выход в финал проекта.

«Идея проекта — показать: выходить на лед могут любители, готовые развиваться и пробовать свои силы», — сказал председатель жюри Илья Авербух.

После завершения конкурсной части гостям представят ледовый спектакль Ильи Авербуха «Зимние сказки Подмосковья», в котором примут участие российские фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров.

*Возрастное ограничение 0+