В Шатуре появилась новая достопримечательность

Эта кованая птица стала особенным подарком для местных жителей, приуроченным к празднованию 190-летия поселка. Скульптура, воплощающая образ сказочной птицы, заняла место у въезда, заменив старую деревянную фигуру медведя.

Со временем деревянный медведь потерял свой первоначальный вид и потребовал замены. Жители обратились с предложением установить новую фигуру, на что администрация округа предложила использовать долговечные материалы и выполнить скульптуру из металла.

«В местном музее сохранился проект Жар-птицы, которая когда-то являлась частью великолепной мозаики, украшавшей наш поселок на протяжении многих лет, созданной талантливым художником Валентином Дмитриевичем Барсковым. Изначально он предлагал установить на въезде в поселок стелу с изображением Жар-птицы, как символ огня стекловаренных печей и знак возрождения. Именно поэтому этот вариант был предложен краеведами. Мы надеемся, что новый символ принесет процветание и возрождение нашему поселку и местному производству», - поделилась Татьяна Файздрахманова.

В знак уважения к истории стеклоделия, Жар-птицу украсили деталями из цветного стекла, а в основание скульптуры и саму фигуру встроили эрклез – стеклянные камни.

Ночью новая достопримечательность подсвечивается яркой, разноцветной подсветкой.