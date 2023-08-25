В Шатуре прошло музыкальное мероприятие под открытым небом

В подмосковной Шатуре состоялся концерт под открытым небом под названием «Музыка улиц».

Прошло мероприятие на площади перед кафе «Юность». Перед зрителям выступили три местных молодых музыкальных коллектива.

Как отметил организатор проекта «Музыка улиц» Андрей Платонов, перед концертом у него были причины переживать, но в итоге все прошло отлично.

«Когда выпускаешь такие группы на открытую площадку, приходит разносольная публика, и немного страшно, как она отреагирует. Но все в целом прошло хорошо», - отметил Платонов.

На площади перед кафе собралось большое количество народу. При этом посетить концерт пришли не только местные жители, но и гости из других городов Подмосковья. Молодые рок-музыканты радовали их своими хитами на протяжении нескольких часов.