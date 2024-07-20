В Шатурском благочинии состоялась летняя смена семейного лагеря «Православные варяги»

Недельная летняя смена семейного лагеря «Православные варяги» прошла в Шатурском благочинии. Ребята и взрослые со всей Большой Шатуры вместе с родителями и вожатыми ходили на службы и в походы, проходили квесты, участвовали в мастер-классах, трудились, отдыхали и веселись.

«Здесь очень приятная обстановка: много деревьев, много детей и вообще все по-домашнему. Очень нравится мне здесь», — рассказал воспитанник лагеря Федор Семенов.

В этом году палаточный лагерь расположился на территории Пятницкого храма в селе Туголес. Темой этой смены стали новомученики шатурские. В честь невинно убиенных в советские времена служителей церкви ребята устроили акцию «Свеча памяти», сделав макет Бутовского полигона. В один из дней обитатели лагеря отправились в пеший поход. Они преодолели более 8 километров до бывшего села Дуброво.

Отличительная особенность этого лагеря — дети здесь отдыхают совместно с родителями: преодолевают препятствия, играют и просто общаются. Многие в строю «Православных варягов» уже не первый год — придя 5 лет назад впервые в качестве воспитанников, теперь они уже вожатые.

«Вожатым быть, конечно, сложнее. Это ответственность — переживаешь за детей, волнуешься. Самое прикольное в конце смены, когда они все подбегают, признаются в любви — это очень захватывающе и трогательно», — поделилась вожатая православного лагеря Вероника Чергейко.

В последний день в лагере прошел праздничный концерт, подготовленный самими воспитанниками. Здесь были номера в различных стилях: от рока до хип-хопа.