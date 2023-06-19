В соревнованиях по метанию ножа лучшими стали спортсмены из Городского округа Пушкинский

Чемпионат Московской области по спортивному метанию ножа завершился в Подольске. Спортсмены — поклонники этого необычного вида спорта съехались со всего Подмосковья. В состязании участвовали более 30 человек, представлявших свои городские округа.

В общем командном зачете лучшими стали представители Городского округа Пушкинский, продемонстрировав свои навыки в этом уникальном виде спорта.

Так, среди женщин на дистанции 7 метров лучшей признана пушкинка Варвара Тимофеева. На пятиметровой дистанции лучшим среди мужчин стал ее земляк Сергей Захаров. Эту победу ему зачли как выполнение норматива на звание «Мастер спорта». А на дистанциях 7 и 9 метров «золото» завоевал еще один уроженец городского округа Пушкинский Юрий Вахрушев.

После регионального этапа состоится Кубок России по спортивному метанию ножа. Среди мужчин Подмосковье на этих состязаниях представит Сергей Захаров. Кубок пройдет в августе этого года.