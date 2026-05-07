НХЛ уведомила об увеличении потолка зарплат

НХЛ увеличила потолок зарплат: впервые больше 100 млн долларов
Национальная хоккейная лига (НХЛ) уведомила клубы об увеличении потолка зарплат в сезоне 2026/27.
Верхняя планка будет установлена на отметке $104 млн, нижняя — $76,9 млн. Впервые потолок зарплат превысил $100 млн. По сравнению с текущим сезоном он вырос сразу на $8,5 млн.
Впервые НХЛ заключила коллективное соглашение с профсоюзом игроков об ограничении зарплат в одном клубе в 2005 году. Первый потолок зарплат составил $39 млн и с тех пор неуклонно увеличивался вместе с доходами лиги.
Максимальная зарплата одного хоккеиста не может превышать 20% от потолка зарплат. Таким образом, со следующего сезона самые звездные игроки могут претендовать на ежегодный оклад до $20,8 млн.
В следующем сезоне самым высокооплачиваемым игроком будет россиянин Кирилл Капризов, который заключил с «Миннесота Уайлд» рекордный восьмилетний контракт с кэпхитом $17 млн.