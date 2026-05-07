Тяжелоатлетка из Подмосковья завоевала три бронзовые медали на первенстве мира

Подмосковная спортсменка Варвара Кузьминова (областной Центр олимпийских видов спорта, СШОР по летним видам спорта, Богородский г. о., п. Старая Купавна) завоевала три бронзовые медали на первенстве мира по тяжелой атлетике среди спортсменов до 20 лет в Исмаилии. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, она выступила в весовой категории до 77 кг в трех дисциплинах с результатом: 107 кг в рывке, 130 кг в толчке и 237 кг в сумме двоеборья. Первое место заняла спортсменка Анна Амроян из Армении, второе — финка Янетте Юлисойни.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2026 года на чемпионате Европы в Батуми подмосковная спортсменка завоевала две серебряные медали.

Первенство мира проходит в городе Исмаилия (Египет) со 2 по 8 мая 2026 года.

