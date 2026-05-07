Подмосковный омбудсмен рассказала о новом списке доходов, которые нельзя взыскивать принудительно

В России обновили список доходов, которые нельзя взыскивать принудительно, в него включили пункты, которые касаются выплат инвалидам. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы Рузы.

Так, речь идет о компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидом до 01.01.2025 технические средства реабилитации и соответствующие услуги, оплаченные им за собственный счет, а также компенсации за самостоятельно приобретенные ветераном протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия и соответствующие услуги.

Кроме того, к такому доходу отнесли компенсацию расходов инвалида, ветерана, сопровождающего лица на оплату проезда к месту нахождения организации, в которую выдано направление на получение или изготовление технического средства реабилитации инвалиду либо протезов, компенсацию расходов на оплату проезда инвалида, сопровождающего лица для получения собаки-проводника к месту нахождения организации.

«Указанные изменения внесены в Федеральный закон № 229-ФЗ с целью защиты от взыскания по исполнительным документам отдельных социальных выплат, направленных на поддержку инвалидов (ветеранов), в том числе компенсаций, выплачиваемых лицам, принимающим или принимавшим участие в специальной военной операции, которые приобрели инвалидность в связи с полученными ранениями», – уточнила Фаевская.

