В Балашихе возведут дома в составе ЖК «Героев»

В городском округе Балашиха продолжается строительство домов на территории жилого комплекса «Героев», девелопер проекта — «Главстрой Регионы» ведет конструктивные, инженерные и отделочные работы. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, в корпусе 410 специалисты ведут устройство наружных и внутренних стен, монтаж лифтового оборудования, работы по наружному теплоснабжению и не только, в корпусе 411 — черновую отделку мест общего пользования и квартир, чистовую отделку МОП. Кроме того, работы затрагивают корпус 413, 610 и 611.

На территории комплекса уже открыты два детских сада и школа, вблизи есть железнодорожная станция.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.