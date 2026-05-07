Мошенники вновь добрались до актрисы Татьяны Васильевой

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, которая сейчас находится на отдыхе в Абхазии, едва не стала жертвой новой мошеннической схемы, сообщает The Voice. Злоумышленники получили доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги» и начали угрожать 79-летней звезде.

Все началось с того, что актрисе пришло сообщение от имени службы доставки СДЭК. В нем говорилось о бесплатном хранении посылки. Васильева, хотя и не ждала никакой посылки, по невнимательности перешла по ссылке. Этого оказалось достаточно, чтобы мошенники получили доступ к ее личным данным.

Когда невестка актрисы, Мария Болонкина-Васильева, узнала о случившемся, она попыталась помочь восстановить доступ к аккаунту удаленно. К счастью, все получилось.

«Я не могу, это когда-нибудь кончится? Все всегда происходит, когда Татьяна Григорьевна далеко, она недоступна, 500 сообщений, коды…» — рассказала Мария.

Сама Мария и ее муж Филипп переживали из-за этой ситуации. Особенно неприятным было сообщение от злоумышленников, которые в грубой форме написали актрисе: «Будешь хлеб с водой доедать».

Это не первый случай, когда семья Васильевой становится жертвой мошенников. Осенью 2025 года преступники вынудили ее внука отдать все семейные сбережения. Сама актриса с юмором называет себя «магнитом для мошенников».

