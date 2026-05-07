Новый формат Дня Победы: в Челябинске рассказали о праздновании 9 Мая

Первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина проинформировала, что в этом году традиционный военный парад, посвященный Дню Победы, который состоится 9 мая в областном центре, пройдет без некоторых привычных для горожан элементов, сообщил kursdela.biz.

По информации издания, из программы исключено прохождение военной техники. Также не будет и второй, концертной части парада — так называемого «Эпилога», в котором обычно принимают участие творческие коллективы и артисты.

«Традиция торжественного построения на Площади Революции в Челябинске, а также в крупных населенных пунктах региона в этом году нарушена не будет. Единственное, что в этом году не будет техники. Также по причинам безопасности принято решение не проводить театрализованные представления на площади Революции», — сообщила замминистра на пресс-конференции ИД «Гранада-Пресс».

По словам спикера, всего в регионе накануне и в день 81-й годовщины Великой Победы запланировано провести 1700 праздничных, патриотических и памятных мероприятий. Ожидается, что их совокупная аудитория превысит 700 тыс. человек.

По данным издания, в этом году в Челябинской области изменится и формат проведения акции «Бессмертный полк». Традиционное шествие с портретами ветеранов по улицам городов состоится не в очном, а в дистанционном формате.

Кроме того, будет организована акция под названием «Лица Победы». Ее суть заключается в том, что портреты участников Великой Отечественной войны размещаются на видных местах.

Ранее сообщалось, что в Орск доставили Огонь памяти от Могилы Неизвестного Солдата из Москвы.