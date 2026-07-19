В США арестовали братьев Тейт, обвиняемых в изнасилованиях и торговле людьми

В Майами задержаны скандально известные блогеры, экс-кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт, сообщило агентство Associated Press. Их арестовали федеральные судебные приставы США на основании запроса Великобритании об экстрадиции 18 июля.

По данным британской Королевской прокурорской службы, братьям предъявлены многочисленные обвинения в тяжких преступлениях. Эндрю Тейт, известный своими женоненавистническими высказываниями, обвиняется по 42 пунктам, включая изнасилование, торговлю людьми, хранение непристойных изображений детей и нападения.

Его брат Тристан фигурирует в 17 обвинениях, среди которых — сексуальное насилие, изнасилование и торговля людьми. Всего братьям инкриминируется 59 преступлений.

По версии следствия, преступления совершались в период с 2010 по 2017 годы в Восточной Англии. Расследование вела полиция графств Бедфордшир и Хартфордшир. В заявлении британской прокуратуры говорится, что пострадавшими признаны семь женщин.

Задержание произошло в Майами, куда Эндрю Тейт прибыл для участия в турнире по боям на голых кулаках в роли соведущего. Братьев взяли под стражу непосредственно на месте проведения мероприятия.

У братьев Тейт двойное гражданство — британское и американское. Ранее они уже становились фигурантами уголовных дел в Румынии, где их задерживали в 2022 году по подозрению в создании организованной преступной группировки, торговле людьми и изнасиловании.

В апреле 2026 года румынский суд снял с них все меры пресечения, однако в мае прокуратура страны расширила обвинения, добавив пункты о разжигании ненависти и дискриминации женщин.

Адвокат братьев Джозеф Макбрайд уже заявил, что считает новые обвинения «грязью и клеветой» и намерен добиваться оправдания своих клиентов. Ожидается, что в начале следующей недели братья предстанут перед федеральным судом в Майами.

Ранее сообщалось, что турецкого певца Ильяса Ялчынташа арестовали по делу о наркотиках.