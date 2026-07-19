Небо открыто: два московских аэропортов вернулись к обычному графику

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в московских аэропортах Домодедово и Внуково. В ведомстве пояснили, что меры вводились для безопасности полетов, и теперь воздушные гавани вернулись к штатной работе. Ранее из-за ограничений в расписании произошли задержки рейсов.

Пресс-служба Росавиации в своем канале объявила, что аэропорты Домодедово и Внуково снова принимают и отправляют воздушные суда без ограничений. Меры, введенные днем 19 июля, действовали в целях обеспечения безопасности и предполагали согласование каждого вылета и посадки с профильными органами. Пассажиров заранее предупреждали о возможных сдвигах в расписании.

На фоне этих событий мэр Москвы Сергей Собянин сообщал об уничтожении беспилотников на подлете к столице. Позднее стало известно, что из-за ограничений в аэропортах были задержаны 26 рейсов. Теперь, после снятия запретов, работа авиагаваней нормализована.