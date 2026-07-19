Голую экс-участницу «Дома-2» задержала полиция после скандальной прогулки

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Брагина устроила скандальный перформанс в центре Москвы — она вышла на улицу полностью обнаженной, заходила в магазины и кафе, а происходящее транслировала в соцсети. После прогулки девушку задержали сотрудники полиции, сообщает 5-tv.ru . На ситуацию уже отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

Очевидцы рассказали телеканалу, что Брагина разгуливала голышом по улицам столицы, заглядывала в общественные заведения и вела прямые эфиры. По словам продавщицы одного из магазинов, в тот момент поблизости не было детей — это единственное, что, по ее мнению, смягчало картину.

Сама блогер в соцсетях пояснила, что решилась на такой шаг, чтобы «выйти из ограничений и убеждений» и проверить собственные психологические границы.

Екатерина Мизулина заявила, что уже обратилась в правоохранительные органы. Она подчеркнула, что на страницы Брагиной подписаны тысячи школьников в возрасте от 9 до 12 лет, а контент, по словам главы «Лиги», содержит обнаженные видео и откровенные беседы на интимные темы.

Анастасия Брагина родом из Перми, в прошлом занималась спортивной аэробикой, рукопашным боем и танцами. На шоу «Дом-2» Настя Брагина пробыла совсем недолго и запоминающихся отношений там не построила.