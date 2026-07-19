Молодой россиянин бросился в горящую квартиру ради спасения детей

Ночью 19 июля в Тюмени едва не случилась трагедия: в квартире на четвертом этаже загорелся детский электромобиль, когда внутри находились четверо несовершеннолетних без родителей. Спасти детей удалось благодаря 25-летнему соседу, который услышал крики и через балкон пробрался в квартиру. К моменту прибытия пожарных мужчина уже локализовал огонь.

ЧП произошло в доме на улице Александра Звягина около часа ночи, сообщает 72.RU. Житель соседней квартиры Иван не спал и услышал с улицы громкий хлопок, похожий на взрыв, а затем — детские крики, которые становились все громче. Входная дверь в подъезд оказалась закрыта, поэтому мужчине пришлось забираться по балкону с внешней стороны здания.

Добравшись до горящего помещения, Иван обнаружил внутри четверых детей. Они пытались справиться с огнем с помощью пятилитровой бутылки воды — родители в тот момент уехали в аптеку. Сосед оперативно вывел всех на улицу, убедился, что в квартире никого не осталось, и начал тушить пожар. Он отключил электричество, поливал пламя водой и выбрасывал горящие вещи наружу, чтобы огонь не перекинулся на натяжной потолок.

Предварительная причина возгорания — аккумулятор детского электромобиля. Сотрудники МЧС поблагодарили Ивана за оперативные и решительные действия. Сам герой серьезно не пострадал, отделался лишь легким дымовым отравлением.