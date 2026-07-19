Заменяет общение и танцует: сколько просят за нового робота гуманоида Uworld U1

На коммерческий рынок выходит полноразмерный человекоподобный робот, предназначенный для дома и общения. Технологичная новинка умеет распознавать эмоции и имитировать человеческие движения, а цена флагманской версии доходит до миллионов в рублевом эквиваленте. Об этом сообщает New Atlas.

Линейка моделей и домашнее предназначение

Известная технологическая компания Ubtech из КНР дала официальный старт серийным продажам уникального робота Uworld U1. Как информирует специализированное издание New Atlas, это устройство позиционируется как первый в мире полноразмерный гуманоид, созданный специально для массового потребительского сегмента, а не для заводских нужд. Покупателям предложили три модификации: базовую U1 Lite, состоящую только из верхней половины туловища, полноценную модель U1 Pro и топовую U1 Ultra с продвинутой кинематикой. Основной задачей гуманоида станет выполнение роли домашнего компаньона — поддержание диалога, оказание психологической поддержки и сопровождение владельца в быту.

Анатомическое сходство и искусственный интеллект

Конструкция Uworld U1 включает в себя 88 высокотехнологичных сервоприводов, что позволяет ему с высокой точностью копировать до 90% физических движений человека. Интегрированная нейросетевая система способна считывать голос, направление взгляда и мимику собеседника, отвечая на это симуляцией порядка 300 различных микроэмоций. Реалистичности добавляет специальное силиконовое покрытие корпуса, визуально и тактильно напоминающее настоящую кожу. Мужской вариант андроида обладает ростом 183 см при весе 42 кг, а женский — 163 см при массе 35 кг. Скорость синхронизации артикуляции губ с речью имеет минимальную задержку — менее 20 мс.

Реальные возможности и стоимость новинки

Несмотря на внушительные паспортные данные, первые публичные показы выявили ряд технологических несовершенств: в отдельных ситуациях робот размышлял над ответами десятки секунд, а на самой презентации демонстрировал лишь базовые жесты и танцы. И хотя изначально разработчики обещали функции помощи пожилым людям и выполнение сложных домашних дел, на этапе релиза упор был сделан именно на функции собеседника. Минимальная цена за базовую версию Uworld U1 составляет 119 800 юаней (около ₽1 300 000), в то время как продвинутая ультра-модификация обойдется покупателям в 990 000 юаней (приблизительно ₽11 400 000).