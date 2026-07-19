Врач на веслах: свердловский фельдшер совершила подвиг ради спасения детей в паводок

Самоотверженная работа в зоне затопления

В Ирбитском районе Свердловской области местный медицинский работник Юлия Замятина вынуждена добираться до своих пациентов на надувной лодке из-за масштабного весеннего паводка. Соответствующие видеоматериалы были опубликованы информационным порталом Ura.ru. Отмечается, что для фельдшера это далеко не первый подобный случай за текущий паводковый период. В частности, после подтопления деревни Фомина Замятина дважды приплывала по воде к семье, воспитывающей троих детей, ради проведения планового медицинского осмотра и организации вакцинации против гепатита А.

Помощь местных жителей и проблемы эвакуации

В роли гребца на лодке выступает местный житель Андрей Кардашин, чье плавсредство стало ключевым способом связи с внешним миром для лиц, решивших остаться в отрезанном населенном пункте. Семьи пострадавших выражают серьезные опасения по поводу переезда в официальные пункты временного размещения (ПВР). Граждане заявляют, что паводковые воды уже вплотную подобрались к самому зданию ПВР, а также высказывают сильное беспокойство из-за возможного появления мародеров в оставленных жилых домах.

Санитарные мероприятия и охрана порядка

Ранее, 13 июля, поступали сведения о том, что в Свердловской области организована экстренная вакцинация населения от гепатита А в затопленном поселке Пышма. Муниципальные власти призвали граждан посетить местную Центральную районную больницу для проведения профилактических процедур. Одновременно с этим представители администрации попытались успокоить население насчет сохранности имущества, заверив, что пострадавшие от наводнения районы будут круглосуточно патрулироваться нарядами сотрудников областного управления МВД.