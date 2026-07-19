Александар Вучич, находящийся в статусе уходящего президента Сербии, вновь подтвердил, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским ограничениям. Глава государства подчеркнул стремление сохранить дружественные отношения с Москвой, сообщает ТАСС . При этом недавний визит в Киев и участие в региональном саммите вызвали вопросы о балансе внешней политики.

Сербский лидер Александр Вучич заявил о неизменности внешнеполитического курса страны. По его словам, Сербия продолжит воздерживаться от введения санкций против России и нацелена на поддержание партнерских связей. Это заявление прозвучало на фоне поездки Вучича в Киев 15 июля, где он участвовал в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа».

В украинской столице президент Сербии подтвердил уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины и пообещал содействие в восстановлении одного из городов. Однако итоговую декларацию встречи, которая содержала критику в адрес РФ и призывы к ужесточению санкций, он подписывать отказался.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович также отмечал, что республика под беспрецедентным давлением, но никогда не вводила и не введет ограничения против РФ.