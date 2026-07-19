Залив опаснее засухи: как правильно реанимировать комнатный цветок

Пожелтевшие листья, увядание и опадание зелени не всегда означают, что комнатное растение уже невозможно спасти. Во многих случаях достаточно вовремя определить причину проблемы и правильно начать восстановление. О том, что делать, если цветок начал погибать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала цветовод Наталья Курочкина.

Что делать, если растение пересохло

По словам Курочкиной, главная ошибка — сразу обильно поливать пересохший цветок.

«Если вы застали растение в критическом состоянии, не поливайте его сразу обильно. Резкий избыток воды после засухи убьет выжившие корни. Действовать нужно аккуратно и поэтапно», — объяснила она.

Если земляной ком стал твердым, а листья завяли или начали осыпаться, сначала необходимо полностью напитать почву влагой. Для этого горшок лучше поставить в таз с теплой водой на 20–30 минут. Такой способ позволит воде равномерно пропитать грунт снизу.

После этого следует опрыскать сохранившиеся листья теплой водой. Небольшие растения можно на ночь накрыть прозрачным пакетом, чтобы создать эффект мини-теплицы. При этом пакет нельзя завязывать герметично. Полностью сухие и пожелтевшие листья лучше удалить, а живые, даже если они потеряли упругость, пока не трогать — они еще могут восстановиться.

Еще одна важная рекомендация — на несколько дней убрать растение с яркого солнца и оставить его в полутени, отметила эксперт.

Если цветок оказался залит

Иногда причиной увядания становится не недостаток, а избыток воды. В этом случае необходимо аккуратно вынуть растение из горшка вместе с земляным комом и просушить его. После просушки следует внимательно осмотреть корни. Светлые и упругие корни считаются здоровыми, а потемневшие, мягкие и неприятно пахнущие участки необходимо удалить.

«Если сгнила большая часть корней, посадите растение в свежий, слегка влажный, но не мокрый грунт. После пересадки не поливайте его первые три-четыре дня», — посоветовала цветовод.

Места срезов эксперт рекомендует обработать толченым активированным углем или корицей.

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