В Электростали ликвидируют последствия пожара

Спасатели локализовали основной очаг пожара на территории складского комплекса известного маркетплейса в Электростали. Об этом в MAX сообщил глава городского округа Филипп Ефанов.

Филипп Ефанов в своем канале сообщил, что основные силы МЧС справились с главным очагом возгорания на складе. Сейчас продолжается ликвидация отдельных очагов, специалисты разбирают завалы с использованием техники. Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Помимо этого, ведутся работы на улице Западной, где расположен детсад. На время восстановительных работ воспитанников временно переведут в соседний корпус образовательного комплекса.

Как напоминает ТАСС, утром 18 июля складские комплексы маркетплейса в Котовске и Электростали подверглись атаке БПЛА со стороны ВСУ.

По последним данным, в результате атак в тамбовском Котовске погибли 7 человек, 25 пострадали, в Московской области — 1 погибший и 37 раненых. СК возбудил уголовные дела о терактах по обоим фактам.