Турецкие звезды под следствием: певца Ильяса Ялчынташа арестовали по делу о наркотиках

В Турции разразился громкий скандал, который всколыхнул весь шоу-бизнес. Стамбульский суд арестовал популярного певца Ильяса Ялчынташа, сообщает газета Yeni Şafak. Его подозревают в причастности к сбыту запрещенных веществ. Решение суда стало итогом масштабного рейда, проведенного жандармерией 16 июля.

В ходе операции силовики задержали 25 публичных персон. Среди них оказались деятели искусства и бизнесмены. Всех задержанных отправили на проверку — они сдали образцы волос и крови на наличие наркотических веществ. Четверым фигурантам суд избрал самую строгую меру пресечения. Под арест отправились сам Ялчынташ, модель Айше Нур Балджы, а также Орхан Йылдыз и Шефик Омер Долман.

Среди задержанных оказалась и известная певица Сыла Генчоглу. Однако ее судьба сложилась иначе: решение по делу еще не принято, но прокуратура уже предложила освободить артистку под подписку о невыезде.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда звезд привлекают к ответственности за наркотики в Турции. Антинаркотические рейды в стране проводятся с октября 2025 года, и за это время проверку прошли уже сотни знаменитостей.

Напомним, что в марте этого года в рамках аналогичного расследования допрашивали звезду сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. На актрису был выписан ордер на арест, но она находилась за границей. Вернувшись в Турцию, она сдала анализы, но в ее организме ничего не обнаружили.

Ранее стала известна причина смерти турецкой актрисы Эдже Иртем.