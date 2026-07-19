Избитая в Грузии российская туристка попадет под нож хирурга

Российская туристка Юлия, пострадавшая от нападения в грузинском отеле Agarani Estate, нуждается в операции из-за сломанного носа. Как передает Lenta.ru , об этом она сообщила Telegram-каналу Baza, а также категорически отвергла обвинения в свой адрес со стороны родственников нападавшего.

Инцидент произошел в гостинице Agarani Estate, куда Юлия приехала с подругами отмечать день рождения. По ее словам, в номер ворвался незнакомый мужчина и нанес удар, в результате которого диагностирован перелом носа. Теперь женщине предстоит хирургическое вмешательство.

Ранее родственники нападавшего заявили, что конфликт спровоцировали сами россиянки — якобы они обливали водой и вином гостей свадьбы и оскорбляли их на русском языке. Юлия опровергла эту информацию, уточнив, что они с подругами не выливали жидкость и не плевались. Единственное, что она сделала, — заступилась за знакомых, в адрес которых прозвучали оскорбления от агрессора. При этом туристка подчеркнула, что ранее никогда не видела этого мужчину.

Напомним, о нападении на гражданку России в Грузии стало известно 19 июля. Тогда сообщалось, что женщина получила разбитую голову и сломанный нос, была госпитализирована. Теперь выяснилось, что травма требует операционного лечения.