Квартиры россиян массово атаковали гигантские шелкопряды

Жителей российских регионов предупреждают о нашествии шелкопряда — крупные бабочки с размахом крыльев до 9 см проникают в дома и откладывают яйца в теплых затемненных уголках. Кладки находят за шторами, в шкафах и даже в бельевых корзинах, сообщает Life . Вслед за этим в лесах Новосибирской области начали масштабную обработку от вредителя.

Журналисты Life сообщили, что шелкопряды все чаще появляются в жилых помещениях. Самки этих бабочек способны отложить несколько сотен яиц, маскируя их волосками с собственного брюшка — это делает кладки практически незаметными для глаз. Особую опасность представляют сами волоски: у чувствительных людей они могут спровоцировать аллергию, зуд и раздражение слизистой горла. Специалисты советуют регулярно осматривать квартиру и при обнаружении кладок сразу уничтожать их.

Тем временем в Новосибирской области шелкопряды уже нанесли серьезный урон лесам. На обработку более 41,5 тыс. гектаров лесных массивов власти выделили свыше ₽123 млн. Борьба с вредителем ведется на двух фронтах — в природе и в жилых кварталах, причем в последнем случае ответственность в значительной степени ложится на самих жильцов.