Эрокез и голые бока: образ Глюкозы на крупном фестивале вызвал споры

На фестивале VK Fest певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) появилась в провокационном образе, который мгновенно стал темой для жарких дискуссий в соцсетях, пишет Lenta.ru . Наряд с элементами бондажа, гребень на голове и грим под лысину — часть зрителей сочла это творческим экспериментом, другие — признаком нездорового увлечения.

Видео с выступления 40-летней артистки появилось на странице VK Fest. Глюкоза вышла на сцену в белом топе-бандо и микрошортах в сочетании с ботфортами, а дополнили образ необычные аксессуары: чокер с полосой ткани, спускающейся к промежности, и гребень на голове, замаскированной под лысую. Сама певица пояснила, что концепция создана вместе с командой и полностью созвучна ее новой музыке.

Комментарии под роликом разделились. Одни пользователи прямо задавались вопросами: «Что она принимает?», «Чего накурилась, интересно?», другие заявляли: «Мы ее окончательно потеряли». Однако нашлись и защитники: «Женщина самовыражается», «Стильная, самобытная и красивая», — писали в сети, отмечая, что тело исполнительницы в идеальной форме, а ее право на эксперименты не должно осуждаться стандартными шаблонами.