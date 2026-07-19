Певица Дора покинула сцену после шутки ведущего фестиваля про сталкера

Концерт певицы Доры на московском VK Fest завершился неожиданно: артистка покинула сцену после того, как ведущий объявил «эксклюзивный сеанс терапии», а на площадку вышел мужчина в костюме Человека-паука. Для Доры этот образ оказался не шуткой, а болезненным напоминанием о реальном инциденте со сталкером, пишет «Афиша Daily News».

Дарья Шиханова, известная как певица Дора, должна была выступить на столичном VK Fest. Однако планы изменились в одну секунду: ведущий объявил о специальном номере, после чего на сцене появился артист в костюме Человека-паука. Для зрителей это могло выглядеть забавным перформансом, но сама певица восприняла его иначе. Она перестала улыбаться, заявила, что не станет участвовать в этом, и покинула площадку.

Причина такой реакции — реальная история, произошедшая 6 октября. Тогда Telegram-канал SHOT сообщил о задержании 35-летнего фаната, который в костюме Человека-паука пробрался в квартиру Доры через крышу и окно. Мужчина признался, что хотел оставить любовное послание на стекле, но возвращаться тем же путем оказалось неудобно, поэтому он проник внутрь. Артистка вызвала полицию.

Шутка организаторов VK Fest, обыгрывающая этот эпизод, вызвала у певицы очевидно негативную реакцию. Она не стала терпеть неуместную, по ее мнению, провокацию и предпочла завершить выступление досрочно.