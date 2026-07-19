Всего ₽250 000 за рамный эксклюзив: в РФ продают внедорожник, о котором все забыли
Motor: редчайший внедорожник Derways Cowboy выставили на продажу за ₽250 тысяч
На вторичном авторынке появился уникальный рамный автомобиль, выпущенный тиражом всего около 400 штук. Машина, созданная на базе румынских агрегатов, предлагается покупателям по цене бюджетного смартфона. Об этом сообщает журнал Motor.
В России на одной из интернет-площадок по продаже подержанного автотранспорта было опубликовано объявление о реализации крайне редкого отечественного внедорожника Derways Cowboy. Как отмечает профильный журнал Motor, за экземпляр 2004 года выпуска продавец просит всего ₽250 000. Выставленный на продажу лот укомплектован хорошо знакомым российским автомобилистам бензиновым силовым агрегатом ЗМЗ-409.
История и конструктивные особенности модели
Производство внедорожников линейки «Ковбой» осуществлялось на мощностях автомобильного завода в Карачаево-Черкесской Республике. Модель имела очень короткий жизненный цикл, который продлился всего два года — с 2004 по 2006 год. За этот временной отрезок предприятие сумело собрать скромную партию, насчитывающую приблизительно 400 единиц техники. С технической точки зрения транспортное средство спроектировано на базе шасси и узлов румынского бренда ARO, однако снабжено полностью оригинальным рамным кузовом собственной разработки.
Ситуация на рынке коммерческой недвижимости
Параллельно эксперты фиксируют изменения в сфере готового бизнеса. В стране существенно увеличилось количество предложений по продаже частных автозаправочных комплексов. За прошедшие тридцать дней на различных специализированных маркетплейсах и сайтах коммерческой недвижимости было зарегистрировано свыше 150 новых объявлений от собственников, желающих продать свои АЗС.