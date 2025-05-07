В США спрогнозировали последствия введения Трампом пошлины на зарубежное кино

Один из самых необычных таможенных тарифов, которые объявил глава Белого дома Дональд Трамп, состоит в введении стопроцентной пошлины на фильмы, снятые за пределами Штатов. Указанное решение вызвало вопросы, так как американский лидер не предоставил подробностей о том, как станет работать данный налог и будет ли он введен вообще. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на американский телеканал CNBC.

Уточняется, что само объявление уже привело к падению акций развлекательных и медиакомпаний вроде Netflix и Paramount.

Отмечается, что при этом остается непонятным, отменят ли категорию «Лучший иностранный фильм» на «Оскаре», станут ли в будущем все фильмы сниматься в США и каким образом это отразится на американских актерах, работающих над международными проектами. В итоге данный сценарий может показаться маловероятным, поскольку действия Трампа нередко трудно предсказать.

Подчеркивается, что президентство нынешнего президента Штатов напоминает реалити-шоу, которое может быть увлекательным для зрителей, однако несет свои негативные последствия для остальных.

Ранее сообщалось, что жюри «Оскара» обязали накануне голосования смотреть номинированные фильмы.