Жюри «Оскара» обязали накануне голосования смотреть номинированные фильмы

По данным издания, в финальном раунде правом отдавать свой голос будут обладать те члены жюри, которые посмотрели номинированный в каждой категории фильм. Требование уже утверждено. Автор материала отметил, что пока на практике неясно, как будут проверять выполнение нового правила.

По информации издания, членам жюри откроют доступ для голосования только к тем фильмам, которые они посмотрели. Для членов академии доступна потоковая платформа Academy Screening Room. Предполагается, что при помощи отслеживания активности членов жюри получится проверять, кто смотрел фильм.

«Для фильмов, просмотренных за пределами платформы — например, на фестивалях, показах или частных мероприятиях, — члены академии должны заполнить форму, указав, когда и где они посмотрели фильм», — указано в публикации.

По данным издания, цель нововведения — снизить количество спонтанных голосов. Предполагается, что некоторые члены жюри голосуют по инерции. Избирателей хотят побудить более взвешенно принимать решения. Еще одно изменение: номинанты в каждой категории будут внесены в итоговый бюллетень. Ранее указывали только название фильма, что не нравилось некоторым звукорежиссерам или авторам песен.

Ранее сообщалось, что киноакадемия США назвала дату следующей церемонии «Оскара».