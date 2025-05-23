В Талдоме отпраздновали 105-летие историко-литературного музея

В Талдомском историко-литературном музее состоялось праздничное мероприятие, посвященное столетию и пятилетию со дня основания.

В торжественной обстановке собрались уважаемые гости, представители местной администрации и энтузиасты краеведения.

Эта дата предоставила уникальную возможность не только проследить эволюцию музея, но и отдать дань уважения тем, кто бережно хранит и приумножает культурное наследие нашего региона.

Особую благодарность выразили директору музея Ольге Бондаревой и всему коллективу, чья самоотверженность, профессионализм и новаторский подход превратили музей в важный культурный центр для жителей и гостей Талдома.

Важным событием стало вручение заместителю директора музея Сергею Балашову почетной грамоты от Московской областной думы в знак его выдающегося вклада в развитие культуры и защиту исторической памяти области.

Музей играет ключевую роль в культурной жизни города, являясь оплотом памяти и традиций. Этот юбилей стал не просто памятной датой, но и наглядным свидетельством важности сохранения и приумножения культурного наследия.