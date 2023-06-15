В Талдомском городском округе прошел турнир «Русская сила»

В поселке Вербилки Талдомского городского округа прошел турнир «Русская сила». Участников соревнования по силовым и боевым видам спорта поприветствовал глава округа Юрий Крупенин и Михаил Лохмоткин, спонсор турнира и Абсолютный чемпион России.

Поучаствовать в «Русской силе» мог любой желающий старше 18 лет. В реестре дисциплин были русский жим, толчок гири и становая тяга. Гостям турнира также довелось увидеть зрелищные бои смешанных единоборств.

Турнир прошел на высоком уровне и создал фестиваль спортивного духа, где каждый участник испытал свои силы, показал возможности и поставил новые цели.

Глава округа подчеркнул, что подобные соревнования являются отличной возможностью увидеть силу и мощь русских людей, а также их здоровый образ жизни, активную жизненную позицию и спортивное лидерство.