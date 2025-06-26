В Талдомском округе прошел Корсаковский пленэр
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
С 17 по 24 июня в Талдомском округе успешно завершился второй «Корсаковский пленэр», собравший на неделю художников из разных городов и регионов Российской Федерации.
В течение всей недели участники пленэра посещали живописные уголки края, погружались в историю и изучали биографии значимых личностей, чья жизнь была связана с Талдомской землей, а также принимали участие в специализированных мастер-классах и творческих дискуссиях. Художники побывали в таких населенных пунктах, как Дубровки, Маклаково, Александро-Невский монастырь, Троице-Вязники, Спас-Угол и Ново-Никольское. Речные пейзажи Дубны и Хотчи, древние храмы и монастыри, тихие деревенские виды, выдающиеся архитектурные сооружения и неповторимая местная природа вдохновили многих художников-пленэристов на создание новых произведений.
24 июня в фойе Дворца культуры «Прогресс» состоялось торжественное открытие выставки «Вернисаж. Корсаковский пленэр».
На церемонии открытия выставки с приветственными словами к присутствующим обратились председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев и председатель Комитета по культуре, физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа Александр Пасько.
После теплых слов гости смогли ознакомиться с представленными работами и оценить творчество участников пленэра.
«Корсаковский пленэр» — это не просто площадка для демонстрации художественного мастерства, но и прекрасная возможность представить красоту Талдомского края. Надеемся, что эта инициатива сохранится и с каждым годом будет привлекать все больше талантливых людей, увлеченных искусством,»-отметили в администрации Талдомского округа.