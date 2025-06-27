В Талдомском округе состоялся яркий концерт, посвященный Дню молодежи
Фото: [Пресс-секретарь Талдомского г.о.]
Талдомский округ отпраздновал День молодежи 26 июня.
В Талдомском центральном доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию наиболее отличившихся молодых людей — инициативных граждан, добровольцев, лидеров общественных проектов и специалистов в области молодежной политики. Почетные награды вручил глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.
В рамках мероприятия были объявлены результаты ежегодного рейтинга юнармейских формирований: первое место занял отряд «Антей» (Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1); второе место присуждено отряду «Юнармеец-волонтер» (Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1, филиал Новоникольское); третье место занял отряд «Камуфляж» (средняя общеобразовательная школа №3 города Талдом).
Разнообразная концертная программа, включающая выступления вокалистов и творческих коллективов учреждений культуры Талдомского района, наглядно продемонстрировала богатый творческий потенциал местной молодежи. Завершило праздничное действо фееричное выступление московских барабанщиков, придавшее мероприятию колорит и энергию.