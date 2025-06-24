В Талдомском округе успешно прошел межмуниципальный форум ремесленников «Город мастеров»

Этот праздник творчества стал важной площадкой для объединения талантливых мастеров из Талдомского, Дубненского и Дмитровского округов, демонстрирующих свои неповторимые творения, созданные вручную.

На форуме были представлены различные виды ремесленного искусства: от классического гончарного дела до филигранной резьбы по дереву, а также разнообразные техники текстильного искусства и другие уникальные направления. Мастера щедро делились опытом, организуя познавательные мастер-классы и демонстрируя секреты создания изделий своими руками. Посетители получили возможность не только наблюдать за процессом, но и лично приобщиться к созданию уникальных вещей.

На территории проведения фестиваля работали торговые ряды, где можно было приобрести эксклюзивные изделия ручной работы. Предлагался широкий выбор: от изысканных украшений и стильных аксессуаров до оригинальной керамики и текстильных изделий — разнообразие товаров поражало воображение. Праздничную атмосферу усиливали живая музыка, народные танцы и аппетитная местная кухня.

Форум «Город мастеров» в Талдомском округе стал запоминающимся событием, собравшим вместе представителей творческих профессий и оставившим после себя массу приятных впечатлений. Это наглядный пример важности поддержки и развития традиций ручного труда и творческого самовыражения в современном обществе.