В «Уфе» обвинили во лжи руководство «СКА-Хабаровск»

Спортивный директор «Уфы» Анзор Саная резко отреагировал на слова генерального директора «СКА-Хабаровск» Алексея Кандалинцева о возможном переносе матча между команами в 32-м туре Первой лиги.

Матч должен был состояться 3 мая. «Уфа» не прибыла на игру из-за переноса рейса в связи с планом «Ковер». КДК РФС присудил клубу из Башкортостана техническое поражение. Кандалинцев назвал это решение законным и отметил, что «СКА-Хабаровск» готов был пойти навстречу и перенести матч на 4 мая.

«Для начала, пусть «СКА‑Хабаровск» не предоставляет лживую информацию относительно того, что было предложено и кто отказался. Во‑вторых, в моменте, когда мы оказались в ситуации форс‑мажора, изучали все варианты добраться до Хабаровска, не было никакой возможности в ближайшее время вылететь и добраться даже 4‑го числа», — рассказал Саная «Матч ТВ».

Представитель «Уфы» подчеркнул, что ситуация была действительно форс-мажорной, и клуб после изучения документов подаст апелляцию.