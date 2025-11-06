В «Усадьбе Мураново» в Пушкинском прошла презентация тактильных копий экспонатов

В музее-заповеднике «Усадьба Мураново» имени Ф.И. Тютчева в Пушскинском округе прошла презентация тактильных копий музейных экспонатов, предназначенных для незрячих и слабовидящих посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект реализовали по итогам грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», в его состав вошли три основные модели – макет исторического здания усадьбы, графическое изображение морского пейзажа кисти Алексея Саврасова и портрет Федора Тютчева, выполненный в скульптурной технике. В ходе работы над ними использовались современные технологии и ручной труд, изготовление моделей осуществила «Мастерская Михаила и Ольги Шу».

Директор музея Александр Богатырев уточнил, что идея появилась из замысла создать уменьшенную модель главного усадебного дома, проект получит дальнейшее развитие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+