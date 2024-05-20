В Воскресенске прошла военно-спортивная игра «Зарница»

Уже ставший традиционным в России патриотический квест «Зарница» собрал более десяти команд в Воскресенске, где каждый из участников проверил себя на выносливость, спортивную подготовку и характер.

Военно-спортивные игры в Воскресенске организовало муниципальное учреждение «Молодежный центр «Олимпиец». В мероприятии участвовали 11 команд: молодые участники проходили множество испытаний, борясь за звание лучших на квесте. Ребята преодолели 14 этапов состязаний, где нужно было проявить скорость реакции, смекалку и выносливость.

Команды выступили достойно, а заодно и получили полезные навыки. Однако всех опередил коллектив «Огнеборцев» из Воскресенского колледжа СП №2, его признали победителем «Зарницы».

Благодаря проведению военно-патриотической игры ребята могут в полной мере ощутить дух товарищества, взаимовыручки, проверить свои силы и характер, а также побольше узнать об истории Родины.