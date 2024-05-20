В Воскресенске состоялся фестиваль скандинавской ходьбы

Перед началом марафона для участников провели инструктаж. После горожане приняли участие в танцевальной разминке и зарядке.

Организаторы подготовили для участников марафона специальный маршрут. Преодолевая дистанцию, спортсмены наслаждались красивыми пейзажами. Все участники активно поддерживали и мотивировали друг друга. Каждый получил сертификат, подтверждающий участие в фестивале скандинавской ходьбы. Торжественное награждение победителей прошло в завершении мероприятия.

Жительница Воскресенска Елена Фетисова отметила важность проведения подобных мероприятий. Особенно приятно, что в округе создают условия, при которых пенсионеры после длительной трудовой жизни наконец-то могут уделить время хобби.

«Очень радостно, что нам уделяют внимание и проводят подобные фестивали. Очень мне нравится такое мероприятие, я и самостоятельно скандинавской ходьбой занимаюсь в свободное время. Движение — это наше все. Мы так много работали в своей жизни, и нам было некогда уделять внимание себе. А сейчас, когда свободное время появилось, не хочется сидеть в четырех стенах», — рассказала жительница Воскресенска, член клуба «Активное долголетие» Елена Фетисова.

В нынешнем году в фестивале приняли участие более ста жителей Воскресенска.